Покушал человек: Рудова в неравном бою с пищей потеряла часть переднего зуба

С самого утра день актрисы не задался.

Если у вас сегодня не самый удачный день, послушайте Наталью Рудову, которая встала в 6.30 утра и поехала на съемку, но все пошло наперекосяк.

Актриса рассказала, что в ее квартире отключили свет, а как его оплачивать, она не знала. Благо на помощь ей пришел друг. А потом она поспешила на съемки, ожидая проработать до вечера. Однако группу распустили пораньше.

Счастливая Наталья Рудова поспешила на обед, но так смачно поела, что отколола спереди зуб. Участница проекта «Звезды в Африке» продемонстрировала итог неравного сражения с пищей, а потом запечатлелась и в кресле стоматолога.

Что ж, спасибо Наташе, которая помогает нам знать, что и богатые тоже плачут.

Отметим, что Наталья Рудова вегетарианка, о чем она постоянно напоминала участникам проекта ТНТ в Африке. Ей, пожалуй, было сложнее всех прокормить себя во время съемок. Зато теперь знаменитость, судя по зубу, отрывается по полной.

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