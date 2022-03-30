Кокетничала с Прилучным, а в постели с ним? Рудова засветила накачанного парня с тату и крестом под одеялом

Наталья Рудова сейчас снимается в фильме Сарика Андреасяна «Рынок шкур». В кадре с Павлом Прилучным они так убедительно изображали чувства, что растревожили поклонников Агаты Муцениеце. Уж не зажглась ли искра между блондинкой и «мажором»?

Однако пока народ судачит про Рудову и Прилучного, его все чаще замечают с бывшей женой Агатой Муцениеце.

Сама же Наталья Рудова выставила очередные кадры со съемок фильма в свой телегам-канал, где уже с ней под одеялом появляется другой красавец-мужчина, с внушительными бицепсами, татуировкой на плече и крестом на шее.

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