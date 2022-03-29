«Хочу показать»: Рудова в платье-деконструкции щегольнула прелестями фигуры

Актриса Наталья Рудова завершила свое участие в шоу «Звезды в Африке». Испытания голодом, страхом и отвращением для нее уже позади, и красотка по возвращении в Москву быстро вернулась к привычному ритму жизни.

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Накануне она отправилась на шопинг, чтобы порадовать себя обновками. В гардеробе красотки появилось эффектное платье-деконструкция с вырезами, фасон которого отвечает всем требованиям современных трендов.

«Хочу показать вам свою находку», — похвасталась звезда.

Примерив наряд, Рудова покрасовалась перед зеркалом, демонстрируя красоту не только платья, но и своей фигуры.

Платье фасона бандо с вырезом под грудью выделило зону талии за счет острого выреза, а юбка на запах обнажила красивое бедро. От новенького наряда Рудова пришла в восторг и собралась выгулять его в самое ближайшее время – обычно каждую пятницу актриса старается выбираться в свет.

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