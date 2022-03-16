«Артемчик сам варит пельмешки»: Дарья Пынзарь поделилась домашним видео подросших сыновей

Бывшие участники «Дома-2», а ныне его ведущие Дарья и Сергей Пынзарь – одна из самых крепких супружеских пар, вышедших с проекта.
В семье воспитываются два сына Артем и Давид, которые растут в атмосфере дружбы и любви.
В микроблоге Дарья Пынзарь показала видео, на котором запечатлела сыновей в разных ситуациях.
«Артемчик сам варит пельмешки», — запечатлела Дарья Пынзарь старшего сына.
Затем она показала, как ее парни дерутся в гостиной, вооружившись швабрами.
«Так обидно. Я пыталась ругаться, а Сергей Иванович подбадривает, рыцари, говорит!» — комментировала Дарья Пынзарь за кадром.
Далее она показала, как дети играют, обедают, наводят порядок.
«Все о том, когда у тебя сыночки, — без прикрас», — подписала видео Дарья Пынзарь.
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