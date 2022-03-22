Два образа: Пынзарь подчеркнула стройность в облегающем платье цвета изумрудов, а затем сменила его на брючный костюм

Дарья Пынзарь вернула свою любимую видео-рубрику, в которой переодевается за секунды.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь пытается быть девушкой модной и стильной.

В своем аккаунте в социальной сети она часто демонстрирует разные образы, записывая видео с переодеваниями.

На этот раз Дарья Пынзарь предстала в двух нарядах. Сначала ведущая «Дома-2» появилась в кадре в брючном костюме сливочного оттенка и белых лодочках.

А затем сменила его на облегающее фигуру и подчеркивающее стройность платье изумрудного оттенка. Его она сочетала с колготками цвета загара и светлыми туфлями.

«Какой образ понравился больше всего? Я очень скучала по переодевашкам», — написала Дарья Пынзарь под видео.

Подписчики в один голос заявили, что для женщины, которая дважды рожала, Дарья Пынзарь выглядит шикарно.

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