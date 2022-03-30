«Любимый зритель»: сын Николаевой от Вдовина с удовольствием наблюдал за мамой на телеэкране

Наследник ведущей канала «Россия 1», маленький Александр не сводит глаз со знакомого лица, появившегося в телевизоре.

Молодая жена бизнесмена Игоря Вдовина, ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева, 21 декабря 2021 года родила сына.

Меньше чем через месяц после этого события Елена Николаева вернулась к работе и появилась в эфирах.

Она удачно совмещает материнство и самореализацию. Елена Николаева посвящает максимум своего свободного времени трехмесячному Александру. Когда мамы нет дома, няня включает телевизор и Александр видит родное лицо на телеэкране.

Одним из таких моментов Елена Николаева поделилась в соцсети. Она показала, как ее сын, не сводя глаз, следит за происходящим в телевизоре. На экране в этот момент — Елена Николаева и ее соведущий.

«Любимый зритель», — подписала милый кадр Елена Николаева.

Напомним, не так давно Елена Николаева сообщила, что Игорь Вдовин построил для нее дом за городом с конюшней и спа.

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