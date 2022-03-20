«Провели здесь первую ночь»: новая жена Вдовина Николаева похвасталась новым особняком

Популярная телеведущая Елена Николаева поделилась прекрасной новостью с подписчиками. В соцсети она рассказала, что теперь у них с мужем Игорем Вдовиным есть загородный особняк с собственными СПА и конюшней.
«Муж построил загородный дом, а еще конюшни, СПА, ферму и вот это вот все. Провели здесь первую ночь», — поделилась Елена Николаева.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлелась в одной из комнат особняка.
Елена Николаева позирует на фоне стены, отделанной натуральным деревом и панорамного окна, из которого открывается вид на участок.
Пока он голый, но вероятно, через какое-то время превратится в роскошный оазис.
Напомним, у Елены Николаевой и Игоря Вдовина подрастает маленький сын Александр. Малыш появился на свет в конце декабря 2021 года.
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