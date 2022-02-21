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Трое на одном фото: Елена Николаева поделилась редким кадром с мужем Игорем Вдовиным и сыном Сашей

Звездная пара Николаевой и Вдовина окрестила своего первого совместного ребенка в день, когда ему исполнилось два месяца.

Трое на одном фото: Елена Николаева поделилась редким кадром с мужем Игорем Вдовиным и сыном Сашей
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: instagram.com/elenanika/

Молодая жена бизнесмена Игоря Вдовина, который стал известен благодаря браку с балериной Анастасией Волочковой, Елена Николаева, поделилась в микроблоге редким семейным кадром.

Несмотря на то что с Игорем Вдовиным у них крепкая семья, совместные снимки с мужем телеведущая Елена Николаева публикует в микроблоге нечасто. Только по каким-то значительным поводам.

На этот раз выдался именно такой. Звездная пара в этот понедельник, 21 февраля, окрестила своего сына Александра.

Елена Николаева с мужем Игорем Вдовиным и сыном Александром
Елена Николаева с мужем Игорем Вдовиным и сыном Александром. Фото: instagram.com/elenanika/

В честь этого события Елена Николаева и разместила семейное фото, на котором предстала рядом с мужем Игорем Вдовиным и сыном на руках.

«У нас сегодня большой день», — подписала Елена Николаева кадр.

Напомним, что первый совместный ребенок Николаевой и Вдовина появился на свет 21 декабря. Мальчику Александру в день крестин исполнилось ровно два месяца.

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