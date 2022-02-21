Трое на одном фото: Елена Николаева поделилась редким кадром с мужем Игорем Вдовиным и сыном Сашей

Молодая жена бизнесмена Игоря Вдовина, который стал известен благодаря браку с балериной Анастасией Волочковой, Елена Николаева, поделилась в микроблоге редким семейным кадром.
Несмотря на то что с Игорем Вдовиным у них крепкая семья, совместные снимки с мужем телеведущая Елена Николаева публикует в микроблоге нечасто. Только по каким-то значительным поводам.
На этот раз выдался именно такой. Звездная пара в этот понедельник, 21 февраля, окрестила своего сына Александра.
В честь этого события Елена Николаева и разместила семейное фото, на котором предстала рядом с мужем Игорем Вдовиным и сыном на руках.
«У нас сегодня большой день», — подписала Елена Николаева кадр.
Напомним, что первый совместный ребенок Николаевой и Вдовина появился на свет 21 декабря. Мальчику Александру в день крестин исполнилось ровно два месяца.
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