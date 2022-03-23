Как организовать дома место для глажки белья
Видео
Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео

«Один день в Питере»: новая жена Вдовина Николаева прогулялась по Северной столице в джинсах и грубых ботинках

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева продемонстрировала стильный образ.

«Один день в Питере»: новая жена Вдовина Николаева прогулялась по Северной столице в джинсах и грубых ботинках
Елена Николаева. Фото: соцсети

36-летняя супруга бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева – человек невероятно активный. В декабре прошлого года она впервые стала мамой, подарив мужу сына Александра.

Меньше, чем через месяц после появления наследника на свет, Елена Николаева вышла на работу, вернувшись в эфир телеканала «Россия 1».

При этом Елена Николаева выглядела так, словно и не рожала. Телеведущая обладает потрясающе стройной фигурой.

Причем, идеальные формы Елены Николаевой невозможно скрыть. Даже когда она не при параде, а всего лишь на прогулке по городу, Елена Николаева выглядит стильно, ее хочется рассматривать.

Эту среду Елена Николаева провела в Санкт-Петербурге. Для прогулки по городу она облачилась в парку с капюшоном, отделанным мехом, черный свитер, укороченные джинсы и грубые ботинки.

Елена Николаева
Елена Николаева выбрала демократичный образ. Фото: соцсети

«Один день в Питере», — подписала Елена Николаева кадр, которым поделилась в микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Елена НиколаеваИгорь ВдовинСанкт-Петербургстильный образтелеведущая