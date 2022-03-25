Уже вместе живут? Валя Карнавал и Саша Стоун повеселились в спальне

Звезда TikTok Валя Карнавал и блогер Саша Стоун продолжают развивать свои отношения. Их роман начался на шоу «Звезды в Африке», и сейчас в эфире ТНТ можно наблюдать за его развитием.

А вот в жизни у них уже все, похоже, серьезно. Они, судя по кадрам, стали жить вместе – кадры из спальни, совместная готовка, а потом походы в кино красноречивее слов говорят, что парочка все ближе.

Карнавал у себя в микроблоге на этот раз показала совместный досуг с бойфрендом. Они сыграли в детскую игру «Летела корова», причем, довольно долго хлопали друг друга по ладоням, пока Саша Стоун не выдержал и не закинул возлюбленную высоко на плечо. Он так делает постоянно, если аргументы в споре у него заканчиваются.

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