«Невероятный трудоголик»: Валя Карнавал раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой

Тиктокер Валя Карнавал стала одной из участниц второго сезона проекта «Звезды в Африке». Практически месяц медиаперсоны провели в ЮАР, где бились за право стать победителем. За это время блогер успела еще больше полюбить ведущую проекта Ольгу Бузову. Она восхищается талантом блондинки.

«Потрясающая женщина, восхищаюсь ее работоспособностью, она невероятный трудоголик. Всем надо брать с нее пример: с 7 утра у нее уже тренировка, весь день расписан. Феномен Ольги очень прост, она человек, который работает не покладая рук долгое время. Для нее нет ничего невозможного», — цитирует Карнавал «Вокруг ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Карнавал решилась на серьезный шаг, сделав изменения во внешности.

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