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«Невероятный трудоголик»: Валя Карнавал раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой

Тиктокерша буквально боготворит поющую ведущую.

«Невероятный трудоголик»: Валя Карнавал раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой
Валя Карнавал. Фото: личный архив

Тиктокер Валя Карнавал стала одной из участниц второго сезона проекта «Звезды в Африке». Практически месяц медиаперсоны провели в ЮАР, где бились за право стать победителем. За это время блогер успела еще больше полюбить ведущую проекта Ольгу Бузову. Она восхищается талантом блондинки.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

«Потрясающая женщина, восхищаюсь ее работоспособностью, она невероятный трудоголик. Всем надо брать с нее пример: с 7 утра у нее уже тренировка, весь день расписан. Феномен Ольги очень прост, она человек, который работает не покладая рук долгое время. Для нее нет ничего невозможного», — цитирует Карнавал «Вокруг ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Карнавал решилась на серьезный шаг, сделав изменения во внешности.

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