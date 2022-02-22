«Мамочка в деле»: Сивов заснял, как Нюша кормит грудью кроху-сына, не стесняясь посторонних

Певица взяла наследника с собой на работу. Она поделилась трогательными кадрами.

Нюша является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка легко находит общий язык с молодыми исполнителями и даже снимает «ТикТоки». Однако в последнее время она ставит на первое место семью.

Вместе с мужем Игорем Сивовым певица растит дочку Симбу. Также всего два месяца назад она стала мамой во второй раз. В Дубае звезда родила сына, но пока даже его имя скрывает.

Лишь недавно после отпуска на Мальдивах Нюша прилетела в Москву. Теперь она предпочитает готовиться к возвращению на сцену. Пока артистка не вернулась в форму, но уже постройнела.

Однако она продолжает носить наряды оверсайз, чтобы скрыть все изъяны фигуры. Артистка 22 февраля решила принять участие в семейной фотосессии. Сивов был рядом с ней. Они сделали несколько снимков с сыном.

А вот потом муж певицы поделился трогательными кадрами. Он заснял, как Нюша сидит в кресле и кормит малыша грудью. При этом она прикрыла его лицо платком. Сын артистки был в песочном боди. Он дрыгал ножками.

«Вот такие теперь рабочие будни у моей жены», — отметил Сивов. «Мамочка в деле», — добавил он.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами артистку и ее малыша. «Ну что за сладость», «Очень милые», «Нюше идет материнство», «Как же зовут это чудо?», «На людях я бы не смогла», «Муж бы разрешения спросил, такой процесс снимает», «Ножки крохотные — милота», — прокомментировали кадры подписчики.

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