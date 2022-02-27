Даже затылок Петросяна! Брухунова показала подросшего сына, который с любопытством полез за книгами в шкаф

Безусловно, в этой семье интеллектуальные развлечения стоят на первом плане.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подросшего сына в своем Instagram. На снимке малыш Ваган тянется к книжкам в шкафу, красочно показывая приоритеты в семье артиста.

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Мальчик заметно вытянулся, отрастил черные волосы и даже затылком напоминал своего знаменитого 76-летнего отца – Евгения Петросяна.

Напомним, кроха Ваган — единственный сын Евгения Вагановича. У Петросяна также есть взрослая дочь Викторина от первой жены. В марте наследнику известного комика исполнится два годика.

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