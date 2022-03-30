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«У него свободный въезд в Латвию»: директор Моисеева заявил, что певец хочет провести лето в Юрмале

По словам Сергея Гороха, музыкант очень скучает по своей недвижимости.

«У него свободный въезд в Латвию»: директор Моисеева заявил, что певец хочет провести лето в Юрмале
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что исполнитель по-прежнему остается хозяином своей квартиры в латвийской Юрмале. Он также высказался о том, как в сложившихся обстоятельствах музыкант планирует туда попасть.

Сергей Горох
Сергей Горох. Фото: Global Look Press

По словам Сергея Гороха, Борис Моисеев давно прекратил всякую гастрольную и концертную деятельность. На сцене звездного исполнителя, конечно, увидеть не удастся.

«У него свободный въезд в Латвию. Он надеется, что этим летом все же посетит свою квартиру в Юрмале, по которой очень скучает».

Сергей Горох

Напомним, что Латвия внесла в так называемый «черный список» группу российских звезд шоу-бизнеса. Среди них Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Наталья Подольская, Сергей Жуков, Полина Гагарина, Тимати, Александр Ерохин, Илзе Лиепа, Виктория Цыганова, Валерий Гергиев, Сергей Перегуда, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Владимир Машков, Никита Михалков и другие, сообщает МК.ru.

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Борис МоисеевЛатвияСергей ГорохТиматиЮрмала