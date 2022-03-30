«У него свободный въезд в Латвию»: директор Моисеева заявил, что певец хочет провести лето в Юрмале

По словам Сергея Гороха, музыкант очень скучает по своей недвижимости.

Директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что исполнитель по-прежнему остается хозяином своей квартиры в латвийской Юрмале. Он также высказался о том, как в сложившихся обстоятельствах музыкант планирует туда попасть.

По словам Сергея Гороха, Борис Моисеев давно прекратил всякую гастрольную и концертную деятельность. На сцене звездного исполнителя, конечно, увидеть не удастся.

«У него свободный въезд в Латвию. Он надеется, что этим летом все же посетит свою квартиру в Юрмале, по которой очень скучает». Сергей Горох

Напомним, что Латвия внесла в так называемый «черный список» группу российских звезд шоу-бизнеса. Среди них Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Наталья Подольская, Сергей Жуков, Полина Гагарина, Тимати, Александр Ерохин, Илзе Лиепа, Виктория Цыганова, Валерий Гергиев, Сергей Перегуда, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Владимир Машков, Никита Михалков и другие, сообщает МК.ru.

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