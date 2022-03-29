«Я не испытываю к ним ни сострадания, ни снисхождения»: Никита Михалков – об уехавших звездах

Как отметил режиссер, в Европу подались те, кому есть куда уехать.

Режиссер Никита Михалков резко отозвался о звездах, которые в последнее время покинули страну. Он не побоялся в оценках и назвал их предателями.

«Я не испытываю к ним ни сострадания, ни снисхождения. Да и потом: кто уехал-то? Те, кому есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь, а тратили там… Знаете, я считаю так: это ты потом можешь разбираться с тем, что произошло. Но бежать в момент происходящего — это предательство». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, среди уехавших, безусловно, есть таланты. Однако талант талантом, а совесть совестью. Справедливость, как он думает, всегда в России по-настоящему ценилась, сообщают «АиФ».

Напомним, что из России в последнее время уехали такие личности, как певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак и некоторые другие. При этом в будущем почти все из них пообещали вернуться на родину.

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