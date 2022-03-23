«Немедленно вернуться»: Машков попросил дочь покинуть Америку ради родины

Мария Машкова несколько лет живет в США с семьей.

Несколько лет актриса Мария Машкова с семьей живет и работает в США. Накануне ее отец – Владимир Машков попросил их вернуться в Россию. Актер серьезно переживает за наследницу на фоне всплеска русофобии.

«Я говорила со своим отцом вчера по телефону. Я сказала, что собираюсь на интервью с CNN и спросила, могу ли я сказать здесь то, что он сказал мне. Он сказал — да. И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой», — цитирует Марию Машкову «Комсомольская правда».

Напомним, популярность Марии Машковой принес сериал «Не родись красивой». Вместе с ним произошел и взлет кинокарьеры. В 2012-м году она вышла замуж за музыканта и продюсера Александра Слободяника, который к тому моменту 12 лет жил в США. Жить на две страны было тяжело, поэтому Мария приняла непростое решение.

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