«Никак!»: Расторгуев поразмыслил, как запрет на въезд в Латвию повлияет на его карьеру в России

Лидер группы «Любэ» заверил, что и сам не стремился ехать в эту страну.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вышел на связь с общественностью, ответив на волнующие многих вопросы. В частности, артист прокомментировал то, что ему теперь воспрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее министерство культуры во главе с политиком Наурисом Пунтулисом признали персонами нон-грата порядка двадцати пяти российских деятелей культуры и искусства. В этот «черный» список попал, в частности, не только Николай Расторгуев, но и другие персоны, среди которых: певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов, телеведущая Тина Канделаки и многие другие именитые личности.

В беседе с ФАН лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев уточнил, что он, если бы и собирался куда-то за рубеж, то Латвию рассматривал бы в самую последнюю очередь.

«Как ограничения могут отразиться на моих выступлениях? Заявление министра культуры «карликовой страны» никак не повлияет на мою карьеру и выступления в России», ― считает лидер группы «Любэ». Николай Расторгуев также дал понять, что его как артиста искренне огорчает так называемая культура отмены, которая обрушилась на российских соотечественников за рубежом.

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