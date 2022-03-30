«Мои патриотические высказывания не вызывают агрессии у родителей Тани»: Шаляпин – о родных Дэвис

Как отметил музыкант, на политические темы они не разговаривают.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что по-прежнему поддерживает связь с родителями своей покойной жены Татьяны Дэвис. Они переписываются практически каждый день.

«Они прислали мне несколько замечательных стихов Танечки. Она писала очень хорошие духовные стихи. Политическая ситуация в мире и, в частности, между Россией и Украиной никак не повлияла на наши взаимоотношения. Мы просто не обсуждаем политику от слова совсем». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, он ярый патриот своей родины — России. «Другой страны у меня нет, и я никогда не променяю свою страну на что-либо еще. Я, конечно, люблю путешествовать по миру как турист, но не более того. Жизнь я планирую прожить в своей родной стране, где я чувствую себя комфортно», — сказал исполнитель.

По словам Шаляпина, никаких конфликтов с родными Дэвис у него нет. «Мои патриотические высказывания не вызывают агрессии у родителей Тани. Я их ни о чем не спрашиваю. И они меня тоже касаемо политических взглядов. В наших взаимоотношениях важна только память и любовь к Тане. Но, к сожалению, касаемо других людей — я потерял много друзей и знакомых из-за политических разногласий. Меня никто и никогда не сможет настроить против моей страны», — заметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что родные Татьяны Дэвис живут в Канаде. Она была их единственной наследницей.

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