«Тут горячо»: Топурия в алом дутом пуховике предстала с мужем на хоккейном матче Россия — Канада

Солистка группы «А’Студио» отправилась болеть за российскую команду. С ней был Лев Деньгов.

Кети Топурия знакома публике, так как уже больше 15 лет выступает в составе группы «А’Студио». Она славится своими вокальными данными.

Несколько лет назад Кети заметно похудела, после чего стала еще больше внимания уделять своим образами. Теперь многие поклонники называют ее иконой стиля. В последнее время она то и дело ездит на съемки, где предстает в вечерних платьях.

А вот 15 декабря Кети отправилась на хоккей. Она заранее подготовилась к этому событию, купив шарфик и шапочку болельщика.

«Матч открытие Кубка Первого канала! Россия играет против Канады. Болеем за наших! Всем удачи», — заявила артистка.

На трибунах она предстала в кожаных брюках и алом дутом пуховике. С собой она вязала сумку с элементами плетения. Рядом с Топурией разместился ее муж Лев Деньгов. Он утомился, а вот его жена выкрикивала ободряющие слова.

«Тут горячо! Россия!» — кричала звезда.

На тот момент российская команда успела открыть счет, забив шайбу. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. К слову, дутые пуховики стали трендом. Лиза Арзамасова, Анна Нетребко, Лера Кудрявцева и другие модницы тоже их носят. К слову, позже счет стал уже 4:2 в пользу России.

Напомним, что у Кети подрастает двое детей. Дочка Оливия от первого брака уже ходит в школу, а вот сын Адам только через месяц отметит день рождения.

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