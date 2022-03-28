Такие разные: Прохор Шаляпин появился в свете с обеими бывшими женами

С одной Шаляпин был в гражданском браке, со второй — в официальном.

Прохор Шаляпин не так давно похоронил свою жену Татьяну Дэвис. Вдовец казался безутешным и вот артист неожиданно появился в свете со своей предыдущей бывшей женой Ларой Копенкиной, которая старше 38-летнего музыканта почти на 30 лет.

Как оказалось, знаменитости компании с одной экс-возлюбленной было мало. Вскоре к ним присоединилась бывшая гражданская жена Прохора Шаляпина Анна Калашникова.

«Санта-Барбара снова вместе! Не сговариваясь, пришли в одной цветовой гамме. Видимо, это семейное», — написала Калашникова в личном блоге.

Напомним, еще будучи в браке с Ларой Копенкиной, Прохор Шаляпин признался на шоу «Пусть говорят», что изменил ей с Анной Калашниковой, и они ждут ребенка. Однако последующий ДНК-тест показал, что артист не является биологическим отцом малыша, пара распалась.

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