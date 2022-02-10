«Они закрылись и никого не пускают в свою жизнь»: Шаляпин рассказал о родителях Дэвис

По словам музыканта, он как может поддерживает связь с родными покойной жены-миллионерши.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro признался, что не может предать память своей покойной жены-миллионерши Татьяны Дэвис.

«Пока ощущаю абсолютную опустошенность в душе. Хотя и пытаюсь сохранить хорошее настроение. Я каждый день на связи с родителями Татьяны. Им тяжело. Для них это был единственный ребенок. Они закрылись и никого не пускают в свою жизнь». Прохор Шаляпин

Как заметил Прохор Шаляпин, он каждый день вспоминает любимую Таню. «Постоянно с ее родителями поддерживаем друг друга. Я их никогда не брошу. Они для меня близкие люди. Живут в Канаде. Эта страна вряд ли меня когда-нибудь пустит. Визу туда никогда не получал», — заявил певец.

Напомним, что канадская миллионерша русского происхождения Татьяна Дэвис ушла из жизни в прошлом году. Причиной ее смерти стал коронавирус.

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