«Вывезем и будем спокойны»: в Сети обсуждают поступок Мальковой, прятавшей детей от родного отца

Ранее многодетная мама заявляла, что дети были в лагере.

После развода Романа и Светланы Мальковых прошло больше года, но страсти не утихают до сих пор. Многодетная мама, которая до недавнего времени жила в Словении, утверждает, что дети не хотят видеть собственного отца.

Накануне стали известны некоторые подробности этой истории. Помощница Анастасии Макеевой — Ника Вершинина — опубликовала в телеграм-канале, который ей доверила вести актриса, скриншоты переписок Светланы Мальковой и тренера по спортивной гимнастике Людмилы Короленко.

Согласно опубликованным данным, художница попросту спрятала детей от бывшего мужа, когда тот приехал в Любляну в прошлом году. Причем, убегать пришлось тайно. Сама же Светлана тогда утверждала, что отправила сыновей в лагерь на отдых.

«Вывезем и будем спокойны», — рассуждала Малькова в переписке.

Напомним, несколько дней назад Светлана Малькова с тремя детьми перебралась в США. Она утверждает, что решила жить в Сиэтле, где собирается выйти замуж и открыть художественную школу.

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