Как же ей идет зефирно-розовый! Жасмин, облаченная в нежный костюм с кюлотами, появилась в ресторане

Певица Жасмин, несмотря на подозрения поклонников, вернулась недавно из Израиля, где ежегодно гостит у своих родственников. Мало того — привезла с собой в Россию бабушку Соню, чтобы та повидалась с внуками.

Позже артистка засветилась в ресторане в нежном образе, очаровав стилиста Алсу Арна.

«Жасмин однозначно идет зефирно-розовый оттенок, так как певица по натуре очень нежная. Брючный костюм создает нотку элегантности и деловитости.

В то же время замечу, что нежно-розовый тон в сочетании с белым на обуви создает слишком светлый фон для Жасмин, и, конечно, нужны акценты в образе. Мы видим яркие помаду и маникюр, и, надеюсь, где-то рядом на стуле лежит и яркая сумочка», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro аутфит артистки Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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