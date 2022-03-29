«Разбитое сердце вместо лайка»: Жасмин появилась в «Грустнограме» вместо заблокированной сети

Россияне за неделю создали канал, где все фотографии — исключительно черно-белые.

Российские звезды устали дожидаться появления объявленного аналога заблокированной сети — «Россграма» и стали регистрироваться на альтернативных площадках.

Сестра Жанны Фриске Наталья, к примеру, завела страничку в «Русграме», а певица Жасмин — в «Грустнограме». И если первая площадка просто недорого копировала закрытый в РФ проект, то вторая выглядит весьма креативно.

Эта социальная сеть создана специально для тех, кому сейчас грустно. Все опубликованные фотографии здесь автоматически становятся черно-белыми. Проект создавался всего за неделю и пока его можно использовать только на компьютерах, однако позже ожидается развитие для использования в телефонах.

«Можно поставить разбитое сердце вместо лайка и найти грустных соотечественников», — написала в своем телеграме Жасмин.

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