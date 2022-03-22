И еврейскую бабушку привезла! Жасмин с детьми вернулась в Россию из Израиля

Певица Жасмин оказалась в Израиле как раз в тот момент, когда туда дружной стайкой лебедей полетели «уставшие» отечественные звезды. Естественно, ей тут же стали писать в Сети хейтеры, что она «сбежала».

Звезда заверила, что здесь она гостит уже давно. И эта поездка носит ежегодный характер. Публика по-разному отнеслась к словам Жасмин, поскольку уж больно много израильских родственников внезапно оказалось у наших селебрити за рубежом в последнее время.

Тем не менее, певица слово свое сдержала – вернулась сама, да еще и свою еврейскую бабулю Соню привезла в Россию.

«Она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!» — поведала в своем телеграм-канале Жасмин.

Певица обнародовала в Сети фото с бабушкой, а позже показала, как работает в российской студии над новым музыкальным проектом.

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