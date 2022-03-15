«Самая крутая»: муж Оли Рапунцель Дима Дмитренко представил поклонникам свою маму

Бывший участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко в эти дни находится далеко от своей семьи – жены Ольги Рапунцель и дочерей Василисы и Софии.

Дмитрий Дмитренко улетел из Москвы во Владивосток – свой родной город, где живет его мама.

Ольга Рапунцель со свекровью не ладит и не последовала за мужем с детьми. Дима Дмитренко пообещал, что в следующий раз обязательно привезет внучек к бабушке.

Ну а пока он поделился совместным фото с мамой, на которую очень похож.

«Мамуля, я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за то, что сумела пережить все бессонные ночи, все мои капризы и истерики, все взлеты и падения, все печали и радости. Мамочка, ты всегда меня поддерживала, всегда обнимала и говорила, что все будет хорошо. И ведь все хорошо! Спасибо тебе за то, что ты у меня такая — самая заботливая, самая чудесная, самая крутая», — признался маме в любви Дима Дмитренко.

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