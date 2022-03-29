СМИ: 72-летнюю Пугачеву позвали на престижную работу в Израиле

Не исключено, что Примадонна вскоре появится на местных телеэкранах.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше месяца пребывают в Израиле. Звезды арендовали виллу в Кесарии.

Как утверждает Примадонна, сюда она приехала с мужем и детьми Гарри и Лизой, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. В Россию народная артистка обещала обязательно вернуться. Тем не менее двойняшки по окончании каникул в гимназии не появились на занятиях.

Зная, с каким трепетом и Пугачева, и Галкин относятся к образованию своих наследников, поклонники стали беспокоиться: а не остались ли их любимцы в Израиле навсегда.

По данным 7days.ru, в СМИ сейчас активно появляется информация также о том, что Алла Пугачева якобы может выйти на работу на израильское телевидение. Дескать, ей предложили заключить контракт на ведение шоу.

При этом хорошо известно, что певица не владеет никакими языками, кроме своего родного — русского, а вот ее муж Максим Галкин — настоящий полиглот.

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