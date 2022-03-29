«Я возвращаюсь»: Макс Барских анонсировал дату своего появления в Киеве

Вышедший на связь с поклонниками популярный вокалист Макс Барских косвенно подтвердил, что находится не на родине, в чем его, собственно, подозревали очень давно.

В микроблоге Макс Барских разместил видеообращение, в котором сообщил, когда его можно будет увидеть в родных местах. Голос у Макса Барского при этом был уставшим, а вид — изможденным.

«Привет, Украина. Я завтра уже возвращаюсь в Киев, поэтому кому нужна будет помощь, пишите мне в личку», — обратился Макс Барских к своей аудитории.

Тут же Макс Барских поспешил заверить тех, кто остался в числе его фанатов, что все, что о нем пишется сейчас, не соответствует действительности.

«Какие-то снимаются передачи, шоу. Какие-то непонятные люди придумывают просто абсурд», — добавил Макс Барских.

Напомним, на фоне сложных событий, происходящих в мире, Макс Барских провоцировал скандалы в Сети.

Он набрасывался на своих российских поклонников и на представителей российского шоу-бизнеса, которые еще недавно считали его своим приятелем.

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