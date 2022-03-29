«А утром Барских не улетел»: почему певец на самом деле остался на Украине и разозлился на нас

Ведущая YouTube-канала S! Алена Жигалова рассказала свою версию поведения Макса Барских.

Она считает его выкрики по поводу России и ее жителей — это следствие обиды музыканта за то, что он не смог вовремя дать деру в Америку, неудачно задержавшись на Украине.

«Алан Бадоев и Макс Барских были вместе, что, в принципе, не удивительно. И готовился Алан Бадоев отправить своего близкого друга в Америку, которую обожает Барских, он там тусит все последние годы. Макс Барских должен был улетать туда 23 февраля, но, как пишет в своем посте Алан, он уговорил Макса остаться обмозговать творческие планы. И Барских остался!

И вместе они провели замечательное время, а наутро Макс Барских не улетел. Видимо, из-за этого появились его высказывания о «дырявой России» и прочие мерзости в адрес россиян», — рассказала Жигалова.

Журналистка не сомневается — как только у артиста появится возможность, он окажется в Штатах.

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