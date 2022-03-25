«В принципе, можно»: переобувшийся Барских не отказался выступать для россиян

Журналисты канала «Рен-ТВ» решили проверить принципиальность Макса Барских и связались с его концертным директором Кириллом Фельдманом.
Они спросили, согласится ли музыкант, недавно заявивший, что ноги его не будет в России, петь для граждан нашей страны. Правда с оговорочкой: за пределами РФ и оплату в долларах.
Когда дело коснулось денег, градус принципиальности резко упал.
«В принципе, можно было бы организовать, но мы должны понимать, что это за люди», — процитировал директора Макса Барских сайт Ren.tv.
Ранее мы писали о Вере Брежневой, которая тоже готова выступить для россиян и даже прилететь специально для этого из Италии в РФ.
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