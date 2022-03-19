Идеальный папа: Павел Прилучный привел подросшего сына на тренировку

Павел Прилучный давно стал популярным актером. Он не перестает сниматься в новых проектах и пробует свои силы в качестве режиссера. Его прославила роль в сериале «Мажор».

Примечательно, что почти 10 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце. У них подрастают дети: Мия и Тимофей. Супруги развелись два года назад, но продолжают общаться. Не так давно они отпраздновали шестилетие дочки.

Обычно Прилучный регулярно выступает в театре и ездит на съемки. Но свободное время он любит посвящать наследникам. На этот раз артист вернулся из поездки и решил лично отвести сына на тренировку. Ранее он сводил дочку на балет. А вот Тимофей занимается в спортивной секции. Актер следил за ним и давал советы.

«Вот, Тимох, уже неплохо получилось! Только подсоберись немножко», — подбодрил мальчика отец.

Поклонники восхитились тем, какой Прилучный хороший папа. Многие также поразились тому, как вырос его наследник. «Классно, вы такой хороший папа», «Всем бы таких отцов», «Как Тимофей вымахал», «Обалдеть, вы так похожи», Вот это спортмен растет«, «Павел, как вы его поддерживаете. Один голос стоит дорого», «У вас идеальные дети с Агатой», — стали писать пользователи Сети.

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