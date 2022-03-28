Без макияжа: Муцениеце в белоснежном пуховике-дутике и джинсах вышла на променад

Актриса призналась, что скоро улетит из России. Она готовится к этому событию.

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Она не скрывает, что в юности была моделью. Но теперь Агата регулярно снимается в кино. Она отметилась в таких картинах, как «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».

Больше 10 лет артистка прожила в браке с Павлом Прилучным. У них подрастают дети Мия и Тимофей. Но уже почти два года они состоят в разводе, стараясь поддерживать дружеские отношения.

Поклонники заметили, что теперь Муцениеце чаще носит платья и выглядит более женственно. После участия в «Ледниковом периоде» она похудела и теперь старается держать себя в форме.

В последнее время актриса постоянно находилась с детьми. А 28 марта она заставила себя пойти на тренировку, а также побывала на кастинге. На этот раз Агата предстала в джинсах и белоснежном стеганом пуховике-дутике.

Артистка не побоялась предстать без макияжа. Она похвасталась лифтолуком после променада. А также звезда сообщила, что готовится к отъезду.

«Я уговорила себя, я на пути в зал. Я скоро улетаю. Тяжело быть в форме, особенно в такое время. Хочется просто есть и спать. Но надо с этим бороться. Вот я сегодня на пробах была», — отметила звезда.

Но поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие осыпали молодую маму комплиментами. «Какая вы классная», «Да, вы прям молодец», «Оторвать себя от дивана ужасно сложно», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!