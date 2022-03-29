«Появилась надежда!»: Рената Литвинова увидела позитив в последних событиях

Пока актриса отдыхает в Европе со своей подругой Земфирой и дочкой Ульяной.

Рената Литвинова в сопровождении своей подруги Земфиры улетела на Неделю моды во Францию, да так и осталась в Европе.

Сейчас ей уже подобрали замену в спектакле «Северный ветер» — роль Маргариты исполнит Софья Эрнст, выйдя на сцену 16 апреля в Ташкенте.

После Франции Рената Литвинова отметилась в Бельгии, где живет у нее дочка Ульяна. И опубликовала грустный пост в своем телеграме, извинившись перед зрителями, что ее не будет на гастролях.

Ну а сейчас, когда главы России и Украины договорились о некоторых мерах по улучшению ситуации, Рената Литвина решила, что жизнь налаживается.

«Читаю про мирные переговоры и появилась надежда на мир», — написала на своем канале артистка.

Ранее в качестве доброго знака расценил Курбан Омаров возвращение Ивана Урганта в Россию, в апреле планирует появиться в Москве Ксения Собчак.

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