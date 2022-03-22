Нежные объятия и теплый взгляд: Литвинова обнародовала редкие снимки с Земфирой

В конце февраля певица Земфира впервые за долгое время провела концерт. Артистка давно не выступала, поэтому в эти дни решила несмотря ни на что выйти к своей публике. А потом улетела вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой во Францию на Неделю Парижской моды.

В настоящий момент Рената Литвинова пребывает в Бельгии у своей дочери Ульяны, где Земфира — точно не известно.

В своем телеграме актриса поделилась редкими кадрами со своей подругой, сделанными после последнего концерта Земфиры в Москве. На одном из фото звезды обнимают другу друга, на другом — тепло общаются. При этом Литвинова закрыла лицо капюшоном, а вот глаза ее собеседницы видны хорошо.

«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…», «Как Земфира на вас смотрит. Красотки!», «Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели», «Какой у Земфиры взгляд», — прокомментировали фолловеры.

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