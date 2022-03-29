Стало известно, какая известная актриса заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер»

Рената Литвинова уже месяц как живет во Франции вместе со своей подругой Земфирой. У режиссера имеется двухуровневая квартира в центре Парижа.

В России у Литвиновой осталась работа, которую она благополучно забросила. В театре имени Чехова Рената играла главную роль в спектакле «Северный ветер». Теперь же ее заменит звезда «Содержанок» Софья Эрнст.

Эрнст впервые выйдет на сцену в данной постановке 16 апреля. Показ спектакля пройдет в Ташкенте.

«Роль Маргариты исполнит Софья Эрнст. Гастроли пройдут на сцене ГАБТ имени А. Навои в рамках Международного фестиваля театра и балета», — говорится в сообщении театра.

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