Новый армянин: как Гарик Мартиросян попал в КВН, создал Comedy Club и влюбился на всю жизнь

Известный юморист стал не только артистом, но и продюсером, телеведущим и актером.

Гарик Мартиросян много лет остается одним из самых ярких представителей юмора на российской эстраде. Он приложил руку к возникновению в стране новой волны комедийных шоу, не только выступая самостоятельно, но и приобщив к этому многих единомышленников. А начинал он в КВН.

Гарик Мартиросян: детство, национальность, гражданство

Гарик Юрьевич Мартиросян родился в Ереване 13 февраля 1974 года, он — гражданин Армении. Родители посчитали, что число 13 – несчастливое, и перенесли дату рождения среднего сына на 14 февраля. От этого повелось, что Гарик стал отмечать свой праздник два дня.

В семье, помимо среднего Гарика, было еще двое детей – младший Левон и старший Амбарцум. Родители с детства развивали их творчески: ребята вместе посещали музыкальную школу. Только вот неусидчивому Гарику не по душе оказались занятия, и вскоре его отчислили оттуда. Но это не помешало ему продолжить музыку, и он самостоятельно освоил гитару, рояль, ударные инструменты.

Кроме того, Гарик выучил английский и итальянский языки, помимо армянского и русского.

В школе будущий комик начал играть в местном театре, демонстрируя талант перевоплощения. Но свою жизнь решил связать с медициной – его мама, Жасмин Суреновна, была врачом, и мальчик пошел по ее стопам, поступив в Ереванский государственный медицинский университет на невропатолога-психотерапевта.

Получив профессию, Мартиросян стал работать в больнице, но душа требовала творчества и сцены. Поскольку еще в студенчестве он приобщился к КВН.

Гарик Мартиросян: КВН

Студент Мартиросян вошел в состав вузовской сборной «Новые армяне» в 1993 году. И клуб веселых и находчивых так увлек талантливого шутника, что он посвятил КВН 9 лет. За это время он не только остро наточил свое слово, но и с командой стал чемпионом Высшей Лиги (1997 г), дважды двукратным обладателем Летнего кубка (в 1998 и 2003 годы), победил на «Голосящем КиВиНе».

Гарик Мартиросян: Comedy Club

По завершении выступления в КВН Мартиросян с единомышленниками задумались о создании своего шоу. Искали новые направления и на гастролях в Лос-Анджелесе Гарик Мартиросян с коллегами по команде Арташесом Саркисяном и Артаком Гаспяряном посетили местный паб, в котором наблюдали выступление стендап-комиков. Подобный формат вдохновил создать в России нечто похожее.

В сентябре 2003 года экс-«Новые армяне» сделали дебютную вечеринку нового формата с название Comedy Club, где гостями стали звезды и обычные люди. Каждый в зале мог стал героем едкой шутки, и это нравилось посетителям. Доставалось знаменитостям, формат, что называется, народу зашел, но первые полтора года организаторы вход делали бесплатным.

Затем у создателей проекта появилась идея выходить с Comedy Club на ТВ. В 2004 году началось сотрудничество с MTV, но ограничилось только новогодним выпуском.

«Многие считают, что все шло гладко, но на самом деле несколько лет нам просто отказывали. Пробные выпуски мы записали на кассету и отправили в разные компании, после чего один за другим получали отказы», — рассказывал Мартиросян впоследствии.

Дело решил случай: на одну из вечеринок попал генеральный продюсер ТНТ тех лет Дмитрий Троицкий. И предложил сотрудничество. Comedy Club в 2005 году появился в эфире и просуществовал до 2022 года.

За это время Comedy Club открыл миру юмора имена таких шутников, как Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Семен Слепаков, Марина Кравец, Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин, Гавриил Гордеев, Дмитрий Грачев, Андрей Скороход – многие из звезд пришли в шоу из КВН, кто-то уже присоединился впоследствии благодаря различным отборочным проектам типа Comedy Battle.

Сам Гарик Мартиросян долгие годы сам блистал на сцене, искрометно шутил и дарил хорошее настроение коллегам и гостям. Любимыми зрителями стали номера Мартиросяна, где он проводит кастинги на отбор на «Евровидение». Он сам лично аккомпанировал коллегам по сцене на фортепиано, не забывая сыпать при этом шутками.

Проект стал настолько популярен, что приносил небывалые рейтинги ТНТ, а его звезды стали желанными гостями на любых других телеканалах. В 2007 году шоу стало лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Юмористическая программа»

В том же году Гарик Мартиросян покинул Comedy Club. О причинах своего решения он рассказал в интервью каналу «А поговорить?». Шоумен признался, что работа в шоу – не подарок.

«Это большая ответственность. Мы засиживались до 3-4 ночи, так как каждую неделю надо сдавать часовую программу в эфир. Все время не хватало материала. Плюс кто-то заболел, кто-то капризничает, еще что-то. В коллективе много людей, у всех свои психозы, неврозы, переживания, характеры», — рассказывал шоумен.

При этом Мартиросян подчеркивает: «Большинство привыкло видеть меня только как комика. Но эта роль – только 10% моей деятельности, которую я веду уже более 20 лет».

Гарик Мартиросян: «Наша Russia»

Параллельно с Comedy Club Мартиросян начал развивать другие проекты совместно с коллегами. В 2006 году он решил основать шоу, взяв за пример комедийный проект «Little Britain», назвал его «Наша Russia». Это скетч-комедия о разных слоях населения – от гастарбайтеров Равшана и Джумшута, тинейджеров Славика и Димона до депутатов и бомжей с Рублевки.

Актерами стали Михаил Галустян и Сергей Светлаков, который с успехом перевоплощались даже в женских персонажей, и киновселенная шоу «Наша Russia» населялась все новыми и новыми героями.

Многие фразы из шоу ушли в народ, а герои – продолжились в отдельных проектах. Например, охранник из супермаркета «Ромашка» Александр Бородач в исполнении Михаила Галустяна стал главным героем телесериала «Бородач» на ТНТ.

Мартиросян был продюсером проекта «Наша Russia», а также периодически сам появлялся в кадре – в эпизоде про кавказского телеведущего Жорика Вартанова он исполнил роль оператора Рудика.

Гарик Мартиросян: другие проекты

С телевидением Гарик Мартиросян «подружился» еще в 1997 году. Он стал сценаристом передачи Игоря Угольникова «Добрый вечер». Затем его регулярно показывали по ТВ в составе команды КВН.

А параллельно с Comedy Club Мартиросян появлялся во многих других шоу, становясь гостем или непосредственным участником. в 2007 году он стал ведущим проекта «Минута славы» на Первом канале.

В 2008 году Мартиросян в дуэте с «Ларисой Долиной регулярно удивлял вокалом на проекте «Две звезды». Причем, пара завоевала победу в сезоне.

В том же году на Первом канале появился новый юмористический проект «Прожекторперисхилтон». Мартиросян стал его ведущим вместе с Иваном Ургантом, Александром Цекало и Сергеем Светлаковым. В таком составе они выходили в эфир до 2012 года. Затем после паузы, уже в 2017 году программа возобновилась в эфире.

Кроме того, Мартиросян приложил руку к появлению нескольких фильмов и клипов. Например, он стал продюсером и сценаристом комедии «Наша Russia. Яйца судьбы», а в «Zомбоящике» исполнил одну из главных ролей.

Мартиросян также был ведущим проектов «Танцы со звездами» на «России 1» в 2015 году и «Щас спою» на Первом канале в 2019 году. На НТВ шоумен появился в составе жюри проекта «Маска» в 2020 году, уступив в следующем сезоне кресло товарищу Александру Ревве.

Кроме того, у Мартиросяна есть несколько собственных шоу-программ, с которыми он регулярно гастролирует по стране – его юмор давно и прочно полюбился миллионам поклонников.

Гарик Мартиросян: личная жизнь

КВН сыграл большую роль не только в карьере Мартиросяна, но и в личной жизни. Со своей нынешней женой Жанной Левиной юморист познакомился на фестивале в Сочи в 1997 году. Девушка прилетела туда, чтобы поддержать своих фаворитов, и на берегу Черного моря произошло судьбоносное знакомство.

Причем, изначально они общались мало, но запали друг другу в сердца. И уже через год они встретились снова, чтобы уже не расставаться. Свадьбу сыграли в 1998 году на Кипре, и вся команда КВН «Новые армяне» веселилась на торжестве.

В 2004 году Мартиросян впервые стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали красивым именем Жасмин. Спустя 5 лет на свет появился сын Даниэль.

Осенью 2020 года в Интернете поползли слухи о том, что Гарик Мартиросян крутит роман с актрисой, моделью Яной Кошкиной. Причем, на тот момент их отношениям якобы уже был год. Их видели фанаты в ресторане, девушка выглядела счастливой, а юморист безостановочно шутил. По слухам, пара вместе отдыхала в теплых краях.

На слухи отреагировала жена Мартиросяна. Жанна написала в своем микроблоге, что не знакома с Яной, но сама бы тоже закрутила с ней роман – настолько красива девушка. Стоит добавить, что жена Гарика обладает отменным чувством юмора и может дать фору даже своему опытному мужу.

Гарик Мартиросян: внешность

Гарик Мартиросян весит 92 кг при росте 186 см. С годами его пышная кудрявая шевелюра поредела, и шоумен начал носить кепку. Нередко он сбривает волосы полностью. И тогда появляются новые поводы для шуток.

Гарик Мартиросян сегодня

Весной 2022 года появились слухи о том, что Мартиросян заменит в вечернем шоу на Первом канале своего давнего коллегу и товарища Ивана Урганта. Якобы, последний, уехав в Израиль, уже не вернется. Но сам юморист заявил, что к слухам не имеет отношения.

В настоящее время Гарик Мартиросян работает над новыми проектами и регулярно ведет микроблоги в соцсетях, где старается освещать рабочие моменты своей жизни. Личную он стремится не афишировать – на то она и личная.

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