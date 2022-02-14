Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали на Олимпиаде

Российская пара выступает в танцах на льду.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине. Они набрали 220,51 балла, пропустив вперед французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Бронзу выиграли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Еще одна российская пара, Александра Степанова и Иван Букин, заняла шестое место, а дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина стал 14-м. Напомним, ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золотые медали в командном турнире. Об этом сообщает Чемпионат.cоm.

Добавим, что 15 февраля на лед олимпийского Пекина выйдут женщины-одиночницы. В короткой программе Камила Валиева выйдет на лед под 26-м номером.

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