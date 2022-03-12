«Мне искренне их жаль»: Татьяна Навка рассказала о чувствах после шквала оскорблений в свой адрес

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что прощает своих хейтеров.

Жена Дмитрия Пескова столкнулась с многочисленными проклятиями и негативными пожеланиями в свой адрес в последнее время.

«Жизнь идет своим чередом, меняется, что-то заканчивается, что-то начинается, совершаются различные зигзаги или непредсказуемые повороты судьбы! Что начертано свыше, не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств, я очень надеюсь, что в наших силах справится и выйти из всего этого людьми, неозлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!», – написала Навка в личном микроблоге.

«В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно, мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», – добавила Навка.

Напомним, ранее на Татьяну Навку как на члена семьи Дмитрия Пескова наложили санкции.

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