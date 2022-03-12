«Жизнь продолжается»: Навка отреагировала на введенные против нее санкции со стороны США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что пока не знает о последствиях санкций, которые против нее ввели персонально в США.

«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам». Татьяна Навка

Напомним, что против жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова были введены персональные санкции. Татьяна Навка призвала в ответ не паниковать и заметила, что жизнь на этом точно для не нее остановится, сообщает rbc.ru.

Напомним, что в 2014 году Татьяна Навка родила дочь Надежду от Дмитрия Пескова. Официально расписались они в начале августа 2015 года.

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