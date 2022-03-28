«Дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей»: известная поэтесса — о жесткости жены Галкина

Лидия Козлова хоть и писала для Аллы Пугачевой хиты, сходиться с ней близко категорически не хотела.

Автора текста песни «Айсберг» Лидию Козлову связывала с Аллой Пугачевой давнее творческое сотрудничество. Впервые она ее увидела еще в 60-е годы, когда юная Примадонна пришла на кастинг к ее мужу Михаилу Таничу.

Именно он дал ей зеленый свет на большую сцену, написав для певицы шлягер «Робот». А песня на стихи Лидии Козловой «Айсберг» сделала из Аллы Пугачевой суперзвезду.

Тем не менее, сходиться с ней близко поэтесса не спешила, ее смущал излишне жесткий характер артистки, которая всегда и везде хотела занимать исключительно лидерские позиции.

«С Аллой вообще никогда не были подружками. Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость», — вспомнила Козлова в беседе с корреспондентом 7days.ru.

Включить «Айсберг» в свой репертуар посоветовал Примадонне Андрей Вознесенский. Звезда не прогадала, композиция Лидии Козловой и Игоря Николаева мгновенно стала хитом.

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