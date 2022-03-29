«Нам расстаться словно не было любви?»: Губерниев отреагировал на появления Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Как отметил телеведущий, он расстроен, что его об этом не предупредили.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в «Телеграм» отреагировал на появление певицы и телеведущей Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ». Он вспомнил строки песен знаменитых музыкантов Юрия Антонова и Александра Серова.

«О, Бузова была на «Матче»? И мне никто ничего не сказал? Оля, как же это так? Нам расстаться словно не было любви? А может ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить?» Дмитрий Губерниев

Напомним, что певица пришла на игру между хоккейными клубами «Авангард» из Омска и «Металлург» из Магнитогорска. В шестой игре серии победу одержали омичи со счетом 5:1. Они сравняли счет в серии. Теперь все решится в седьмом матче.

Ранее Дмитрий Губерниев в одном из эфиров «Матч ТВ» довел Ольгу Бузову до слез. Он спросил звездную исполнительницу, перестала ли она пить коньяк по утрам. Позже комментатор принес Бузовой свои извинения.

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