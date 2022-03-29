«Я радовался счастью моей подруги»: Губерниев раскрыл детали первой брачной ночи с Карауловой

Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил, что провел первый брачный вечер певицы Юлианны Карауловой с ней.

«Мы сидели рядом, и я радовался счастью моей подруги, замечательной певицы. Я подарил ей диск со своими прекрасными песнями. Послушав его, Караулова настолько вдохновилась, что стала еще популярнее. Она большая молодец». Дмитрий Губерниев

По словам Дмитрия Губерниева, они с исполнительницей общаются нечасто. «Видимся порой на концертах. У нас милые взаимоотношения. Я слежу за ее творчеством. Надеюсь, что она так или иначе следит за моим. Девушка она красивая, воспитанная, талантливая. Всегда приятно, когда у нас на эстраде вот такие молодые, хорошие, профессиональные певицы. У меня есть, безусловно, много вопросов к нашей эстраде, к нашей музыке, к нашим певицам. К Карауловой вопросов меньше всего», — заявил Дмитрий Губерниев.

Ранее Юлианна Караулова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сделала неожиданное признание. Сразу после свадьбы она улетела на гастроли. Так случилось, что первую брачную ночь она провела в самолете с Губерниевым.

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