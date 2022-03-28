«Класс!»: Бузова в кожаных ботфортах и шортах предстала на хоккейном матче с Погребняк

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Артистка ведет несколько проектов, включая кулинарную передачу. В последнее время она часто находится в разъездах.

Поклонники были встревожены кадрами, на которых блондинка плакала, но она так и не объяснила причину таких эмоций. Но уже 28 марта звезда отметилась на съемках в мини-платье, а вечером отправилась на хоккейный матч.

Бузова болела за «Авангард», поэтому надела алую форму с шортами. Ее наряд дополнили кожаные ботфорты и кепка. Компанию ей составила подруга Мария Погребняк, которая тоже была вся в алом.

Телеведущая радовалась, когда команда забила одну шайбу за другой в ворота «Металлурга». Они сидели прямо рядом с кабинкой комментаторов. Бузова от радости визжала и прыгала. В итоге она отметила победу «Авангарда» со счетом 5:1.

На арене присутствовали ведущие канала «Матч-ТВ». Бузова с ними с радостью пообщалась. А потом блондинка устроила дефиле, показав свой наряд.

«Вы понимаете что значит, когда Бузова приходит на игру!? Просто две шайбы забили за первый период! Класс! Вообще! Кто приносит удачу, кто ваш талисман, кто чемпионы и кто номер один?» — кричала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям красивая», «Как вам идет красный», «Оля, ты идеально вписываешься в спортивные матчи», «Хорошая болельщица», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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