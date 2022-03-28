Весь день на кухне: Бузова в облегающем платье приготовила с Галустяном люля из баранины

Телеведущая научилась готовить новое блюдо. При этом она едва не спалила кухню.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит открывать в себе новые таланты. В прошлом году блондинка покинула проект «Дом-2», но при этом стала вести другие передачи.

Большим сюрпризом для поклонников стало появление телеведущей в кулинарном шоу «Бузова на кухне». Вместе с ней готовили многие известные персоны от мамы до Тимура Батрутдинова.

А на днях состоялась премьера нового сезона. Бузова только вернулась из отпуска в Дубае и успела проведать маму в Санкт-Петербурге. На этот раз на кухне она предстала с Михаилом Галустяном.

Юморист предложил приготовить люля, а повар показал, как это сделать. На столе был фарш из баранины с луком, помидоры, йогурт, соус и другие ингредиенты. Ольга была в облегающем мини-платье цвета мандарина, которое не скрыло ее выпирающий живот. Она резала зелень и общалась с Михаилом.

Ей удалось выяснить, что летом он отметит 15-ю годовщину со дня свадьбы с женой. Он также рассказал, что его возлюбленная не привередлива в еде, а он обожает грузинскую кухню и жареное мясо.

Когда повар стал обжаривать люля, то показал, как над сковородкой может появиться огонь. Ольга захотел повторить трюк и завизжала от восторга. Однако повар предусмотрительно убрал масло подальше от телеведущей, так как она однажды уже чуть не спалила кухню.

Поклонники оценили рецепт приготовления люля. Но также многие обратили внимание на то, что Бузова поправилась. Но сама артистка ранее призналась, что набрала вес и намерена скоро похудеть.

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