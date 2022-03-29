«Мне в принципе грех жаловаться на жизнь»: Тарасов заявил, что не хотел бы менять свое прошлое

Как отметил футболист, этот вопрос для него достаточно тяжелый.

Футболист Дмитрий Тарасов в «Телеграме» ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, что бы он хотел поменять в своем прошлом.

«Очень такой тяжелый вопрос. Над ним можно долго рассуждать. Скажу так. Мне в принципе грех жаловаться на свою жизнь. И что-то такое глобального я бы не стал менять». Дмитрий Тарасов

Как отметил Дмитрий Тарасов, если говорить о спорте, то он бы хотел раньше повзрослеть. «Поумнеть и не допускать ошибок, которые я допускал. И еще больше тренироваться», — заявил Дмитрий Тарасов.

Напомним, что Дмитрий Тарасов счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. У них трое общих детей. Ранее он был женат на телеведущей Ольге Бузовой, с которой расстался со скандалом.

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