«Хирург Тарасова Ева»: Анастасия Костенко восхитилась младший дочерью в медицинских перчатках

Модель и многодетная мамочка Анастасия Костенко разместила в личном микроблоге ролик с участием ее младшей дочери Евы. Малышка в перчатках и шапочке доктора бегала по дому.

Костенко отметила, что ее наследница обожает играть в доктора. Анастасия заметила, что малышка стала брать у мастера маникюра резиновые перчатки и одноразовые шапочки для волос.

Недавно мастер Костенко приезжала в дом Тарасовых и подарила малышке ее любимые игрушки.

«Мастер маникюра уже привыкла к любви Евы к перчаткам и шапочкам и привезла ей тоже. Теперь у нас хирург Тарасова Ева Дмитриевна», – рассказала в своем микроблоге Анастасия Костенко.

Модель так развеселила собственная дочь в медицинских вещах, что Костенко стала думать о своем самом счастливом дне.

«Создаю себе настроение к моему дню рождения», – добавила Анастасия.

Напомним, ранее Анастасия Костенко приготовила для детей домашнюю шаурму. Дочери модели остались в восторге от сочного блюда, которым побаловала их родительница.

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