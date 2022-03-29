«Зомбировала Аришу»: Волочкова назвала человека, виновного в ее сложных отношениях с дочкой

Как отметила балерина, наследница живет в центре Москвы с отцом.

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «Не принято обсуждать» заявила, что мать виновна в ее сложных отношениях с дочкой Ариадной.

Как отметила Волочкова, у нее с дочкой действительно сегодня достаточно сложные отношения. Наследница живет в центре Москвы с отцом и новой женой бизнесмена Игоря Вдовина.

«Мама все время портила мне отношения с дочкой. Зомбировала Аришу, доказывая, будто она никому не нужна, кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. Бедная Ариадна, папа и бабушка втирают ей про меня». Анастасия Волочкова

Ранее Анастасия Волочкова уверяла, что ее дочь живет не с ней, потому что Ариадне так проще добираться до школы. Она уверяла, что никаких проблем у них в отношениях нет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.