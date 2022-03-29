А как же Дима? Анастасия Волочкова показала, с кем проводит ночь в своем особняке

46-летняя балерина Анастасия Волочкова активно посвящает поклонников в свою жизнь, в том числе личную. За романом артистки и строителя-плотника Дмитрия до недавнего момента наблюдали миллионы ее подписчиков в микроблогах. Но в какой-то момент мужчина испарился, и звезда осталась одна.

На этот раз публично объяснять расставание балерина не спешит. Она одиноко грустит в своем роскошном особняке на Рублевке, а компанию ей составляет питомец. Именно его она запечатлела в своей кровати на новом снимке ночью.

«Сонное царство наше», — написала балерина.

Кстати, после того как балерина познакомилась с отцом своего нового избранника, многие подумали, что у них все очень серьезно. Как сейчас у нее складываются отношения с бойфрендом, история умалчивает.

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