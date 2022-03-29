Постройневшая Нюша в алом платье в пол с эффектом мерцания щегольнула на модном показе в Дубае

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов, а такж записала песню с Егором Кридом. А вот семью артистка создала с экс-квнщиком Игорем Сивовым. Они сыграли свадьбу на Мальдивах, а теперь уже воспитывают трехлетнюю дочку Симбу. В прошлом году из-за второй беременности певица поставила карьеру на паузу. В Дубае она родила сына.

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Малыша Нюша привезла в Россию в феврале. Однако недавно звездная семья снова вернулась в Дубай. Там они растят детей, работают и веселятся с друзьями. Артистка стала чащ выходить в свет. На днях она посетила вечеринку, надев мини-платье.

А вот 28 марта певица стала гостьей на модном показе fashion-дизайнера Ирен Сопрано. Для такого случая она облачилась в алое платье в пол с эффектом мерцания и разрезом. Звезда подчеркнула свою постройневшую фигуру.

«Замечательный вечер, поздравляю Ирен Сопрано с выходом новой коллекции, как вам мой образ?» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие осыпали Нюшу комплиментами. «Огнище! Прекрасный красный», «Какая красивая», «Роскошный образ», «Как похудела», «Вау, а ведь только родила», «Какой наряд! Это прям шик», «Вы голливудская дива», «Ну прям челюсть отвисает при виде вас», «Красивая! И не скажешь, что мама двоих деток», — прокомментировали пост подписчики.

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