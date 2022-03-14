Арзамасова в пальто цвета хаки с принтом и модных ботинках появилась на публике с Авербухом

Актриса сопровождала мужа, который предстал на спортивных соревнованиях в Ессентуках.

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что ей нравится менять образы и перевоплощаться в новые роли. Славу ей принес сериал «Папины дочки», но также она играет в театре.

За последние два года стало больше известной о личной жизни артистки. Она уже не скрывает свои отношения с Ильей Авербухом, за которого вышла замуж. Более того, звезда родила от него сына Льва.

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В последнее время супруги редко вместе выходили в свет. После отпуска в Дубае фигурист уезжал на Олимпийские игры, а возлюбленная с ребенком наблюдала за ним по телевизору. Примечательно, что на днях пара отметилась на спортивных соревнованиях в Ессентуках. Авербух пришел вручать награды победителям. Его сопровождала жена.

Аразамасова предстала в водолазке и пальто цвета хаки с принтом. Лук дополнили модные ботинки с квадратным мысом. Актриса с радостью сделала фото с юными участниками соревнований.

Примечательно, что пару осыпали комплиментами. Пользователи соцсети заметили, что они выглядят влюбленными и счастливыми. «Как мы рады вас видеть», «Лиза такая нежная. Прям леди из 19 века», «Ну вы чудесная пара», «Авербух прям хорошеет рядом с вами», «Какие классные», «Это чудесно», «Самая красивая пара», «Ну Лиза прям эталон стиля», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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